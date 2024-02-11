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Pendik'te Otomobil Çarpışması: 1'i Çocuk 3 Kişi Yaralandı

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Pendik'te meydana gelen trafik kazasında, Bilal C'nin kullandığı bir otomobil ile Kaan Mert Ş. yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden Kaan Mert Ş. ile biri çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pendik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Bilal C'nin kullandığı 34 BC 1382 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi Kurna köyü Kavşağı'nda Kaan Mert Ş. yönetimindeki 34 LU 7693 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Kaan Mert Ş. ile 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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