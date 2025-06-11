Pendik'te Kayıp Şaban Aksoy İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Pendik'te Kayıp Şaban Aksoy İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Pendik'te kaybolan 49 yaşındaki Şaban Aksoy’un araç izini takip eden ailesi, durumu yetkililere bildirdi. AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri, Aydos Ormanı çevresinde arama başlattı ancak henüz bir ize rastlanamadı.

Pendik'te kendisinden haber alınamayan ve aracı Aydos Ormanı yakınında bulunan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Şaban Aksoy'dan (49) öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, GPRS bulunan aracının Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokak'ta park halinde olduğunu tespit etti.

Adrese giderek yedek anahtarla açtıkları araçta Aksoy'un cep telefonunu bulan aile, kendisine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Aksoy'un aracının bulunduğu alana yakın çevrede ve ormanda arama çalışması başlattı.

Şaban Aksoy'un izine rastlayamayan ekipler, gece yarısına doğru çalışmalara ara verdi.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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