Haberler

Pendik'te bir ilkokul binasının giriş kapısının üzerindeki sundurma çöktü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nun giriş kapısının üzerindeki sundurma, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine belediye görevlileri sevk edilerek önlem alındı.

Pendik'te bir ilkokul binasının giriş kapısının üzerindeki sundurma çöktü.

Kaynarca Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nun bina giriş kapısının üzerinde yer alan sundurmada henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine belediye görevlileri sevk edildi.

Görevliler çöken alanda şerit çekilerek önlem alırken, etrafa saçılan molozlar temizlendi.

Ekiplerin okul binasındaki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti

Trump'tan İran savaşıyla ilgili ezber bozan açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
Usta oyuncu Zafer Ergin'den korkutan haber

Rıza Baba korkuttu! Haberi eşi verdi
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi

Savaş devam ederken Trump, Putin'i aradı! Gündemlerinde iki konu var