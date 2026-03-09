Pendik'te bir ilkokul binasının giriş kapısının üzerindeki sundurma çöktü
Pendik Kaynarca Mahallesi'nde Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nun giriş kapısının üzerindeki sundurma, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine belediye görevlileri sevk edilerek önlem alındı.
Kaynarca Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nun bina giriş kapısının üzerinde yer alan sundurmada henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine belediye görevlileri sevk edildi.
Görevliler çöken alanda şerit çekilerek önlem alırken, etrafa saçılan molozlar temizlendi.
Ekiplerin okul binasındaki incelemeleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk