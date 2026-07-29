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Pendik’te iki otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Pendik’te iki otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
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PENDİK’te kavşaktan dönüş yapan otomobile o sırada aynı yolda ilerleyen başka otomobil çarptı.

PENDİK'te kavşaktan dönüş yapan otomobile o sırada aynı yolda ilerleyen başka otomobil çarptı.Kazada kavşaktan dönüş yapan otomobildeki, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Kurnaköy Mahallesi Şile Yolu'nda meydana geldi.İddiaya göre 34 HVM 215 plakalı otomobil Şile Yolu'nda bulunan kavşaktan dönüş yaparken, Pendik'e giden 34 NFE 266 plakalı otomobille çarpıştı. Kazaya karışan otomobillerden biri savrularak bariyerlere çarptı. Kazada kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobildeki 1 çocuk ve kadın yaralandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza nedeniyle trafiği bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralan 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle Pendik istikametinde trafik yoğunlu oluştu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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