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Pendik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Pendik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Pendik'te kavşakta dönüş yapan otomobil ile cadde üzerinde seyreden otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Pendik'te kavşakta dönüş yapan otomobil ile cadde üzerinde seyreden otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Pendik Kurna Köy Ömerli Yolu Caddesi'nde kavşaktan dönüş yapan 34 HVM 215 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyreden 34 NFE 266 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 34 HVM 215 plakalı otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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