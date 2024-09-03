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Pendik'te İETT otobüsü çarpması sonucu yıkılan binanın sakinleri eylemde

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Pendik'te İETT otobüsünün çarpması sonucu hasar gören ve yıkılan 4 katlı binanın sakinleri, binalarının yeniden yapılması için eylem başlattı. Eylem, sakinlerin mağduriyetlerini dile getirmesiyle devam ediyor.

Pendik'te İETT otobüsünün çarpması nedeniyle hasar gördüğü için yıkılan 4 katlı binanın sakinlerinin başlattığı eylem sürüyor.

Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde bir araya gelen 14 daire sakini ve 2 dükkan sahibinin, binalarının yeniden yapılması için dün başlattığı eylem bugün de devam etti.

Yıkılan binanın bulunduğu yerde toplanan bina sakinleri adına basın mensuplarına açıklama yapan Tarkan Sarıkum, otelde konaklama sürelerinin pazartesi günü dolduğunu ve kalmaları için ödenek verilmeyeceğini öğrendiklerini belirtti.

Sarıkum, evlerinin yıkılması dolayısıyla mağdur olduklarını ifade ederek, yetkililerden yardım istediklerini söyledi.

Açıklamanın ardından haklarını istediklerine dair sloganlar atan gruptakiler, daha sonra dağıldı.

Olay

Pendik'te 7 Ağustos'ta bir İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış, kolonu hasar gördüğü için tedbiren boşaltılan apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.

Binanın giriş katına 4 çelik destek kolonu yerleştirilmesinin ardından İETT otobüsü vinç yardımıyla kaldırılmış, apartmanın da yıkılmasına karar verilmişti. Bina, alınan karar doğrultusunda ekipler tarafından yıkılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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