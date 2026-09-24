Pendik'te hurda yüklü kamyon devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Pendik'te hurda yüklü kamyon devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+9 sitede yayında
Güncelleme:
Pendik TEM Otoyolu bağlantısı Kurtköy istikametinde seyreden hurda yüklü kamyon, virajda kontrolünü kaybederek yan yattı. Yola savrulan hurda malzemeler nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, malzemelerin kaldırılmasıyla normale döndü; kazayı sürücü yara almadan atlattı.
Pendik'te virajı alamayan hurda yüklü kamyon devrildi.
Pendik TEM Otoyolu bağlantısı Kurtköy istikametinde seyreden 34 PKJ 585 plakalı hurda yüklü kamyon, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.
Kazada kamyonda bulunan hurda malzemeler yola savruldu.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolda önlem aldı.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, kamyonun ve hurda malzemelerin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA