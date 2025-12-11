Haberler

Pendik'te eski karısını çocuklarının gözü önünde öldürdü

Pendik'te eski karısını çocuklarının gözü önünde öldürdü
Güncelleme:
Pendik'te eski eşi tarafından bıçaklanan 32 yaşındaki Hilal Aktepe, çocuklarının önünde yaşamını kaybetti. Olay sonrası kaçan N.S.D., polis tarafından gözaltına alındı. Komşuları ve dernek temsilcileri, olayın kadına yönelik şiddetin bir örneği olduğunu vurguladı.

PENDİK'te 4 çocuk annesi Hilal Aktepe (32), eski eşi N.S.D. (41) tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan N.S.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam 19.30 sıralarında Orhangazi Mahallesi Pınarlı Sokak'ta bulunan 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre; N.S.D. 26 HS 350 plakalı araçla 5 yıl önce boşandığı eşi Hilal Aktepe'nin oturduğu eve geldi. Eski eşiyle bir süre tartışan N.S.D. Hilal Aktepe'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı ardından da geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Hilal Aktepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Hilal Aktepe'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Çiftin 3'ü kız 1'i erkek 4 çocuğunun olduğu, N.S.D.'nin boşandığı eşi Aktepe'yi sık sık rahatsız ettiği ve tartıştıkları öğrenildi. Ekipler olayın ardından kaçan ve poliste 5 suç kaydı olduğu öğrenilen N.S.D.'yi gözaltına aldı.

'KIZLARININ ÖNÜNDE OLMUŞ'

Mahalle sakini Sebahat Küçük, "4 senedir burada oturuyor. Pek samimiyetimiz yoktu. Eşi arada gelip çocuklarla ilgileniyordu. Kavgaları çok oluyordu. 4 çocuğu vardı; 3 kızı var. Oğlu da babasının yanındaydı. Kızlarının önünde katledilmiş. Bizim bildiğimiz bu kadar" dedi. Esenyalı Kadın Cinayetleri Derneği'nden Adile Doğan, "Maalesef yine boşandığı eşi tarafından katledilen bir kız kardeşimizle karşı karşıyayız. Daha önce çok fazla kavga olmuş sokak ortasında yakın zamanda kadına saldırmış arkadaşları araya girmiş . 4 yıldır burada oturuyor kendi halinde çok iyi bir anne olduğu söyleniyor. Gezdiğimiz dolaştığımız bütün komşuları onun için ağlıyor. Dört çocuğu var hepsi okuyor hepis okulu." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

