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Pendik'te cip yağışta bariyerlere çarptı, kaza araç kamerasına yansıdı

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Pendik'te cip yağışta bariyerlere çarptı, kaza araç kamerasına yansıdı
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Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip bariyerlere çarptı. Kurnaköy gişelerinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı, o anlar araç kamerasına yansıdı.

PENDİK Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin bariyerlere çarptığı kaza, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, önce sol taraftaki bariyerlere çarptı. Savrulan cip, daha sonra sağ taraftaki bariyerlere çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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