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Yaşlı adamı parçalara ayırıp çöp konteynerlerine atan zanlı için istenen ceza belli oldu

Yaşlı adamı parçalara ayırıp çöp konteynerlerine atan zanlı için istenen ceza belli oldu
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Pendik'te 79 yaşındaki adamı parçalara ayırıp çöp konteynerlerine attığı iddia edilen zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak, 27 Mayıs'ta kan donduran bir olaya şahit oldu. Çöp konteynerinden kıyafet toplayan bir kişi, parçalanmış ceset bularak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ekipleri yaptığı incelemelerde cesedin parçalarının çeşitli konteynerlere atıldığını belirledi. Polis ekipleri öldürülen şahsın kimliğinin Nihat Salih (79) olduğunu tespit etti. Olaya ilişkin gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden Bilal Dilek'in (39) tutuklandığı soruşturma tamamlandı.

KAYITLARDA YAŞLI ADAMIN SOKAĞA GİRİŞİ VAR AMA ÇIKIŞI YOK

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın ardından yapılan araştırmada kamera kayıtlarında sanık Bilal Dilek'in çöp konteynerlerine ne olduğu anlaşılamayan eşyalar attığının belirlendiği, maktulün öldürülmeden önce son olarak sanığın ikametinin bulunduğu sokağa girdiği fakat çıkış anına ilişkin bir tespitin yapılamadığı ifade edildi.

BALTAYLA YOLLUK ÜZERİNDEKİ KAN ÖRNEKLERİ UYUMLU

Sanık Dilek'in ikametinde ele geçirilen balta, bıçak ve yolluğun İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendiği kaydedilen iddianamede, ele geçen balta ile yolluk parçası üzerinde bulunan kan örneklerinin maktulün kan örneği ile uyumluğu olduğu belirtildi.

ÖLDÜRÜP PARÇALARA AYIRDI

İddianamede, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun da raporuna yer verilerek, kişinin ölümünün boyun bölgesinden kesilerek, başın vücuttan ayrılmasına bağlı meydana geldiği, ölüm sonrası kolları, bacakları ve bel bölgesinden kesilerek vücudun parçalanmış olduğu anlatıldı. Tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde sanık Dilek'in canavarca hisle hareket ettiğini gösterdiği vurgulandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İddianamede sanık Bilal Dilek'in "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Anadolu 24. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanık Dilek'in ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
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