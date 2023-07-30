Pendik'te Bir Kadının Sokakta Darbedildiği İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pendik'te bir kadının sokakta darbedildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pendik'te bir kadının sokakta darbedildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllübağlar Mahallesi'nde çığlık atan bir kadının darbedildiği anlara ait olduğu belirtilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.
Söz konusu görüntüleri inceleyen ekiplerin şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Büşra Çoban - Güncel