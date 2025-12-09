Haberler

Alkollü sürücü kaçmaya çalışırken 7 araca çarptı

Güncelleme:
Pendik'te alkollü sürücünün hafif ticari aracıyla 2 kişiye çarpmasının ardından kaçmaya çalıştığı sırada toplamda 9 araca çarptığı olayda, sürücü tutuklandı.

PENDİK'te hafif ticari aracıyla 2 kişiye çarpan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken sokaktaki 7 araca daha çarptı. Olayın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 7 Aralık günü saat 22.00 sıralarında Kurtköy Ormangülü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Mikail Burak P., sokaktaki 2 kişiye çarptı. Kazanın ardından çevrede toplanan vatandaşlar sürücünün yanına giderek tepki gösterdi. Bunun üzerine panikleyen sürücü, aracına binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Geri manevra yapan Mikail Burak P., kaçış sırasında sokak üzerindeki 7 araca daha çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinde sürücü Mikail Burak P.'nin 2.39 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen 2 kişiye müdahale olay yerinde yapıldı.

OLAY KAMERADA

Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın sokağa girmesinin ardından çevredeki vatandaşların araca yönelmesi, bunun üzerine aracın geri manevra yaparken çevredeki kişilerin sürücüye saldırmaya çalıştığı, araç sürücüsünün ise sokaktaki başka araçlara çarparak uzaklaştığı anlar yer aldı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Mikail Burak P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Mala zarar verme' ve 'Yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
