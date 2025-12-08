Haberler

Pendik'te 2 kişiye çarpan alkollü sürücü kaçmaya çalıştı, 7 araca daha çarptı; kaza kamerada

Pendik'te 2 kişiye çarpan alkollü sürücü kaçmaya çalıştı, 7 araca daha çarptı; kaza kamerada
Pendik'te hafif ticari aracıyla iki kişiye çarpan sürücü, olay yerinden kaçmaya çalışırken sokaktaki 7 araca daha çarptı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı, kazada iki kişi yaralandı.

PENDİK'te hafif ticari aracıyla 2 kişiye çarpan sürücü kaçmaya çalışırken sokaktaki 7 araca daha çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin kontrollerinde alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazada aracın çarptığı 2 kişi ise yaralandı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kurtköy Ormangülü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Mikail Burak P., sokaktaki 2 kişiye çarptı. Kazanın ardından çevrede toplanan vatandaşlar sürücünün yanına giderek tepki gösterdi. Bunun üzerine panikleyen sürücü, aracına binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Geri manevra yapan Mikail Burak P., kaçış sırasında sokak üzerindeki 7 araca daha çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinde sürücü Mikail Burak P.'nin 2.39 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen 2 kişiye müdahale olay yerinde yapıldı.

OLAY KAMERADA

Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın sokağa girmesinin ardından çevredeki vatandaşların araca yönelmesi, bunun üzerine aracın geri manevra yaparken çevredeki kişilerin sürücüye saldırmaya çalıştığı, araç sürücüsünün ise sokaktaki başka araçlara çarparak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title