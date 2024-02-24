Üye Girişi
Haberler

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 31 Mart Seçim Beyannamesi'ni açıkladı

Güncelleme:

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 31 Mart Seçim Beyannamesi'ni açıkladı. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve çok sayıda partili katıldı. Cin, Pendik'in gelişimi ve hizmetleri hakkında konuştu.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 31 Mart Seçim Beyannamesi'ni açıkladı.

Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve çok sayıda partili katıldı.

Cin, konuşmasına Berat Kandili'ni kutlayarak başladı.

İstanbul'un üçüncü en büyük ilçesinin Pendik olduğunu hatırlatan Cin, "Arkadaşlarımla birlikte 5 yıl hizmet ettim. AK Parti'mizin, Cumhur İttifakı'mızın adayı olarak 5 yıl daha hizmet etmek için yola çıktım. 5 yıl sonra, Pendik'in her köşesindeki eserlerimiz, Pendiklilerin hepsine dokunan hizmetlerimizle tekrar vatandaşımızın huzuruna çıkıyoruz." dedi.

Asıl işlerinin gönüller yapmak olduğunu dile getiren Cin, şunları kaydetti:

"Yaptığımız işler algı işleri değil. Gözle görülür işler. Hepsi referansımız. Önümüzdeki dönem mevcudu koruyacağız, geliştireceğiz, hizmet ve eser külliyatımıza yeni maddeler ekleyeceğiz. Hizmet merkezleri, ulaşım, erişim yatırımları, altyapı yatırımları, ortak yaşam alanları, sürdürülebilir çevre yatırımları, spor, kültür sanat ve gençlik yatırımları… Bunlar bizim işimiz. Bunların en iyilerini yapacağız. Ama asıl işimiz gönüller yapmak olacak, Pendik'in birliğini, dirliğini geliştirmek olacak. Pendik'te yaşamanın sevincini daha da artırmak olacak."

Ahmet Cin, mazeretten başka bir şey üretmeyen mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin gideceğini belirterek, "Hizmet ve eser siyaseti yeniden İstanbul'da iş başına geçecek. O zaman çok daha fazla işi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Pendik'e kazandırdığını, sadece İstanbul'un değil, Pendik'in de muradına erdiğini göreceğiz." diye konuştu.

Bütün Pendiklilere minnettar olduğunu, yeni projelerle yine ilçe sakinlerinin güvenine layık olmaya çalışacağını anlatan Cin, "Allah mahcup etmesin. Yolumuz, bahtımız açık olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Yahya Çelik Mehdi Eker Ahmet Cin AK Parti İstanbul Pendik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 24 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI izle! 24 Şubat Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Saadet Partisi İzmir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İzmir adayı Mustafa Erduran kimdir? Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın kimdir? Saadet Partisi Isparta belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Isparta adayı Aydın Apaydın kimdir? Saadet Partisi Iğdır belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Iğdır adayı Necmettin Turan kimdir? Saadet Partisi Hatay belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Hatay adayı Necmettin Çalışkan kimdir? Saadet Partisi Gümüşhane belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Gümüşhane adayı Akın Demir kimdir? Saadet Partisi Giresun belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Giresun adayı Abdulkadir Bektaş kimdir? Saadet Partisi Gaziantep belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Gaziantep adayı Ahmet Cengiz kimdir? DEM Parti Bingöl Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl adayı Aydın Bürçün kimdir? Saadet Partisi Erzurum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Erzurum adayı Faik Çalık kimdir? DEM Parti Bilecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik adayı Züleyha Çengel ve Ömer Ege kimdir? Saadet Partisi Elazığ belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Elazığ adayı Abdullah Akın kimdir? Saadet Partisi Edirne belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Edirne adayı Tezcan Karakütük kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title