Pençe-Kilit Operasyonunda 9 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde hava harekatıyla 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- Pençe- Kilit operasyonunda 9 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde hava harekatıyla 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tolga Başer - Güncel