PENÇE-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş'un acı haberi ailesine ulaştı

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde helikopter palinin çarpması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un acı haberi, Van'ın Erciş ilçesindeki ailesine ulaştı. Aile bireyleri gözyaşlarına boğuldu ve taziye için şehit evine yakınları ve komşuları gelmeye başladı.

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde helikopter palinin (pervane kolu) çarpması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un (26) acı haberi, Van'ın Erciş ilçesindeki ailesine ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un şehit olduğu haberini Van'ın Erciş ilçesi Örene Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri ve sivil yetkililer verdi. Aile bireyleri aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Ailenin 2 katlı evi ile bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç, mahalledeki Suffe Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.