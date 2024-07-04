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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesindeki terör saldırısında uzman çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık çatışmada 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, bugün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğu, temas esnasında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit düşmesi nedeniyle yayımladığı mesajda, şunları kaydetti: "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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