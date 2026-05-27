Elazığ'da Pembelik Barajı'nda su tahliyesi başladı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki Pembelik Barajı'nda, etkili yağışlar sonrası dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesine başlandı. Tahliye nedeniyle baraj çevresinde su akışı arttı ve debi yükseldi.
Karakoçan ilçe sınırlarındaki Peri Çayı üzerinde bulunan Pembelik Barajı'nda, etkili olan yağışların barajı doldurmasıyla dolusavak kapakları açıldı. Barajda kontrollü su tahliyesi gerçekleştirilirken, tahliye nedeniyle baraj çevresinde akışın arttığı, suyun aşağı havzada debiyi yükselttiği görüldü. Barajdan suyun tahliyesi dronla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı