Üye Girişi
Haberler

Pelin Karaca'nın Cansız Bedenine Ulaşıldı, Sevgilisi Gözaltında

Pelin Karaca'nın Cansız Bedenine Ulaşıldı, Sevgilisi Gözaltında
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Eşme ilçesinde kaybolan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cesedi ormanlık alanda bulundu. Karaca'nın sevgilisi olduğu iddia edilen A.U., cinayeti itiraf etti ve gözaltına alındı.

UŞAK'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alanda 21 yaşında olduğu öğrenilen Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yapılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, Karaca'nın 17 Eylül'de evden çıktığını ve bir daha geri dönmediği, bunun üzerine Karaca'nın bulunması için ailesinin kayıp ihbarı yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili Karaca'nın sevgilisi olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oturan Pelin Karaca, 17 Eylül tarihinde 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Bir süre sonra Karaca'nın eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi durumu polise bildirdi. Karaca hakkında verilen kayıp ihbarı sonrasında, ilçenin dört bir yanında Pelin Karaca'nın bulunması için çalışma başlatıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, konuya ilişkin Karaca'nın sevgilisi olduğu iddia edilen A.U.'yu (37) gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan A.U., ifadesinde Pelin Karaca'yı öldürdüğünü ve Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. A.U.'nun ifadesi doğrultusunda harekete geçen ekipler, Eşme ilçesindeki ormanlık alana gitti. Polis, ormanlık alanda A.U.'nun gösterdiği yerde toprağa gömülü halde Karaca'nın cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında, Karaca'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Pelin Karaca'yı öldürdüğünü itiraf eden A.U. polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Soruşturma Politika Cinayet 3-sayfa Güncel Eşme Uşak

İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel

Kaza anındaki tüm konuşmalar ifşa oldu: Hayatım bitti hemen gel

 'Narin babaevinde öldürüldü' haberlerinin ardından Güran ailesinden dikkat çeken açıklama

'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberlerinin ardından aileden dikkat çeken açıklama

 Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Ankara elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Mamak, Keçiören, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Karşıyaka, Buca, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 8-9 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Salihli, Soma, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Ümraniye, Beykoz, Silivri elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Sarıçam, Seyhan, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Erbaaspor Nazilli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Erbaaspor Nazilli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Erbaaspor Nazilli Spor maçı ka Serik Belediyespor Beyoğlu Yeni Çarşı SF CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Serik Belediyespor Beyoğlu Yeni Çarşı SF maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kan Giresunspor Menemen FSK CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Giresunspor Menemen FSK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.