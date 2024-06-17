Pekin'de Türk Vatandaşları Bayramlaştı
Çin'in başkenti Pekin'de yaşayan Türk vatandaşları, Pekin Büyükelçiliğinde bayramlaştı. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, büyükelçilik personeli, Türk kurumlarının temsilcileri ve aileleriyle bir araya geldi. Büyükelçilikte verilen yemek öncesinde konuklarla tek tek bayramlaşan Musa, çocuklara dondurma ikram etti.
Çin'in başkenti Pekin'de yaşayan Türk vatandaşları, Pekin Büyükelçiliğinde bayramlaştı.
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, büyükelçilik personeli, Türk kurumlarının temsilcileri ve aileleriyle bir araya geldi.
Büyükelçilikte verilen yemek öncesinde konuklarla tek tek bayramlaşan Musa, çocuklara dondurma ikram etti.