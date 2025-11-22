Haberler

Pekin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

Güncelleme:
Çin'in başkenti Pekin'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Türk ve Çinli öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, Atatürk'ün eğitim anlayışını vurgulayarak öğretmenlerin toplumdaki önemli rolüne dikkat çekti.

Çin'in başkenti Pekin'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Çin'de görev yapan Türk ve Çinli öğretmenler, öğretim üyeleri, okutmanlar, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, burada yaptığı konuşmada, Millet Mektepleri'nin açılışı ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen unvanını aldığı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Atatürk'ün öğretmenleri daima veciz sözlerle takdir ettiğine işaret eden Büyükelçi Ünal, Atatürk'ün "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.", "Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet olma yeteneğini kazanamamıştır." sözlerini hatırlattı.

Ünal, yurt dışında da Türkçe öğretmek ve Türk kültürünü tanıtmak için çalışan okutman ve öğretmenlerin kurdukları köprülerle halkların etkileşimini geliştirdiğini, Türkiye ile Çin arasındaki eğitimin işbirliğine önemli katkı sağladığını belirtti.

"Bir öğretmenin rehberliği insanın dünyasında silinmez bir anlam taşır"

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hüseyin Gümüş de Atatürk'ün, eğitimi milletin geleceğini şekillendiren en temel unsur olarak görmüş bir lider olarak cephede yoğun çatışmaların sürdüğü dönemde dahi eğitim meselelerini gündemden çıkarmadığına dikkati çekti.

Eğitimin ana unsuru öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin, bireyler ve toplum için çok önemli ve anlamlı olduğunu vurgulayan Gümüş, "Eğitim bireyin şahsiyet inşasını, milletlerin kültürel devamlılığını ve geleceğe uzanan köprüleri oluşturan temel güçtür. Bir öğretmenin rehberliği bir insanın dünyasında paha biçilmez bir değer ve silinmez bir anlam taşır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çinli ve Türk öğrencilerin hazırladığı farklı dinleti ve gösteriler izleyicilere sunuldu.

Pekin Yabancı Çalışmalar Üniversitesi ile Pekin Dil ve Kültür Üniversitesinden öğrenciler şiir dinletileri sunarken, Pekin'deki bir özel sanat okulunun öğrencileri dans ve müzik gösterileri sahneledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ebru Sanatçısı Özlem Çopur'un etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği ebru atölyesinde Çinli çocuklar, bu sanatı birebir deneyimleme fırsatı buldu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel


