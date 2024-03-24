Pehlivanköy'de Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı
Pehlivanköy'de Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) tanıtıldı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, halk pazarında kadın esnaf ve vatandaşlara KADES hakkında bilgi verdi.
Ekipler, kadına yönelik şiddetten korunma yöntemlerini anlatarak broşür dağıttı.
"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi
Kırklareli'nde "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi sürüyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje kapsamında 3. etap başvurularının başladığı bildirildi.
Projeden yararlanmak isteyen besicilerin il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvuruda bulunabileceği, proje kapsamında kentte koyun varlığının artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.