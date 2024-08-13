Pehlivanköy'de çöplük alanında çıkan yangın söndürüldü
Pehlivanköy ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Pehlivanköy ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın söndürüldü.
Çöplük alandan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Pehlivanköy Belediyesi İtfaiye ekipleri ile çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına Kırklareli İl Özel İdaresince iş makinesi ile destek verildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.