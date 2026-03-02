Haberler

İran'da mahsur kalan Pegasus Havayolları ekibi yurda döndü

Güncelleme:
İran hava sahasının kapatılmasının ardından mahsur kalan Pegasus Havayolları ekibi, tahsis edilen özel araçla Tahran'dan Van Kapıköy Sınır Kapısı'na geri döndü. Ekiplerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürüyor. İran hava sahasının kapatılmasının ardından başkent Tahran'da mahsur kalan Pegasus Havayolları ekibi tahsis edilen özel araçla yurda döndü.

İran hava sahasının kapatılmasının ardından ülkede mahsur kalan Pegasus ekipleri Pazar günü Türkiye'ye geldi. Edinilen bilgiye göre Pegasus Havayolları ekibi tahsis edilen özel araçla Tahran'dan Van Kapıköy Sınır Kapısı'na getirildi. Ekiplerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve geceyi Van'da geçirdikleri öğrenildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu daha önce, İran'da THY ve Pegasus Havayolları'na ait uçakların yerde olduğunu ve burada kalan ekipleri ülkeye getirmek için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

