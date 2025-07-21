Pazaryeri'nde Yangında Yaralanan Kaplumbağa Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangında alevlerin içinde kalarak yaralanan kaplumbağayı jandarma ekipleri kurtardı, köy muhtarı sahiplendi.

Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy ile Bilecik merkeze bağlı Kurtköy arasındaki tarım arazisinde dün başlayan ve ormana sıçrayan yangın, gecenin ilerleyen saatlerinde büyük oranda kontrol altına alındı.

Bölgede güvenlik tedbiri alan jandarma ve yangına müdahale eden ekipler, alevlerin içinde bir kaplumbağa bulunduğunu fark etti.

Üzerinde yanıklar oluştuğu belirlenen kaplumbağaya ilk müdahaleyi jandarma ekipleri yaptı.

Kaplumbağa, daha sonra bölgede bulunan Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy Muhtarı Zeynep Karasu'ya teslim edildi.

Karasu, suyla yıkayıp rahatlatmaya çalıştığı kaplumbağayı koruma altına aldı.

Muhtar Karasu, AA muhabirine, yangın alanında orman personeliyle müdahale eden ve tedbir alan jandarma ekiplerinin yaralı halde buldukları kaplumbağayı kendisine teslim ettiklerini söyledi.

Kaplumbağanın çok bitkin olduğunu ve üzerinde yanıklar bulunduğunu belirten Karasu, şöyle devam etti:

"İlk olarak su verdim, üstüne de su dökerek canlandırdım. Koruma altına aldım ve veterinere götürüp tedavisini yaptıracağım. Tedavisi tamamlandığında kendim sahipleneceğim. Bundan sonra ben bakacağım ona. Çok üzüldüm, yangınlarda kaplumbağa gibi kaçamayan yaban hayvanlarımız zarar görüyor ve ölüyor. Canlı kalmış hayvanları kurtarıp, güvenli bölgelere bırakmalıyız. Bu tür yangınlar birçok olumsuz sonucun yanı sıra ormanda yaşayan diğer canlılara da büyük zarar veriyor."

Bu arada büyük oranda kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için müdahale sürüyor.