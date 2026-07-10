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Pazaryeri Belediyesi meclisi toplandı

Pazaryeri Belediyesi meclisi toplandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye meclis toplantısında kentsel dönüşüm çalışmaları karara bağlandı. İlk etapta Yüzbaşı Mahallesi'nde uygulanacak projeyle yapı stoku güvenli hale getirilecek ve kat artırım talepleri planlı şekilde karşılanacak.

Bilecik'in Pazaryeri Belediye meclisinin temmuz ayı toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

İmar Komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, ilçenin daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir yapıya kavuşması amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını belirtti.

Kat artırımı taleplerinin planlı ve güvenli şekilde hayata geçirilmesini hedeflediklerini ifade eden Tekin, çalışmaların ilk etapta Yüzbaşı Mahallesi'nde uygulanacağını, ardından mahalle mahalle ilçe geneline yayılacağını kaydetti.

Tekin, yürütülecek çalışmalarla ilçedeki yapı stokunun daha güvenli hale getirilmesinin, şehir estetiğinin güçlendirilmesinin ve vatandaşların kat artırımı taleplerinin planlı şekilde karşılanmasının amaçlandığını anlattı.

İlk etapta Yüzbaşı Mahallesi'nde başlatılacak çalışma kapsamında mahalle sakinleriyle toplantılar düzenleneceğini ifade eden Tekin, vatandaşların görüş ve önerileri doğrultusunda yol haritası oluşturulacağını söyledi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
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