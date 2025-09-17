Pazaryeri'nde İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Pazaryeri İlkokulu'nda devam eden etkinlikte, sınıf öğretmeni Ayşegül Ayaz, yaptığı konuşmada, "Yeni bir eğitim öğretim yılının ilk gününde biz öğretmenler ülkemizin geleceği çocuklarımızla birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Amacımız büyük önderin dediği gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, dinamik özgüvenli bir nesil yetiştirmektir. 2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılı hepimiz için kutlu olsun." dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu ve folklor gösterileri sunuldu.

Törene Pazaryeri Kaymakam vekili Akın Ağca, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul,, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.