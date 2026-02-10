Pazaryeri'nde Dünya Sigara Bırakma Günü'nde farkındalık etkinliği düzenlendi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte sigara bırakma yöntemleri ve destek hizmetleri hakkında bilgi verildi.
Pazaryeri Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Tütün Birimi görevlileri tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ilçe merkezinde ve kahvehanelerde vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Etkinlikte, sigara bırakma yöntemleri ve destek hizmetleri hakkında da vatandaşlara bilgi verildi.
Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel