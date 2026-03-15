AK Parti Pazaryeri Teşkilatı iftar programında bir araya geldi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından 'Vefa Sofrası' temasıyla bir iftar programı düzenlendi. Etkinliğe AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve yerel yöneticiler katıldı.
Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, "Vefa Sofrası" temasıyla düzenlenen iftara katılan partililere teşekkür etti.
Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin de "Vefa soframıza katılan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin." ifadelerini kullandı
Programa, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, merkez yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve köy muhtarları ile çok sayıda partili katıldı.