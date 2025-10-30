Pazaryeri'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesinde organize edilen etkinlik, Çarşı Meydanı'ndaki kortej yürüyüşüyle başladı. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla korteje destek verdi.

İlçe merkezinden geçen konvoy, Beşikli Mahallesi Bey Tepe mevkisinde sona erdi.

Burada katılımcılar, meşaleler eşliğinde marşlar söyleyerek düzenlenen havai fişek gösterisini izledi.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammed Mustafa Kara ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de etkinlikte birer konuşma yaptı.