Pazaryeri'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yapılan kutlama etkinliklerinde muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ve çeşitli protokol üyeleriyle bir araya geldi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı.
Pazaryeri Hükümet Konağı önündeki törende, Pazaryeri Muhtarlar Birliği adına Dereboğaz Mahalle Muhtarı Mustafa Kırda, Çarşı Mahalle Muhtarı Gencer Şimşek, Sarnıç Köyü Muhtarı Anıl Ana, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Muhtarlar adına Bozcaarmut Köyü Muhtarı Adem Tekin'in konuşmasının ardından tören sona erdi.
Pazaryeri Kaymakam vekili Akın Ağca, muhtarları makamında kabul ederek günlerini kutladı.
Muhtarlar daha sonra Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Pazaryeri Belediye Kültür Merkezinde verdiği yemeğe katıldı.
Kutlamalara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, İl Genel Meclis ve Belediye Meclis üyeleri daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.