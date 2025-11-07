Pazaryeri Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Pazaryeri Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Belediye Toplantı Salonu'nda Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 5 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Pazaryeri ilçesinin su ihtiyacının görüşülmesi, yetkili sendika ile sözleşme yapılması, Türkiye çevre ajansı tarafından mali ve teknik destek konuları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Tekin alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.