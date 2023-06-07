Pazar Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Tokat'ın Pazar ilçesinde Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.

Serginin açılışına, Kaymakam Mehmet Miraç Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, Üzümören Belde Belediye Başkanı İsmail Karakaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Tekiner ve davetliler katıldı.

Sergide, kursiyerlerin hazırladığı el emekleri beğeniye sunuldu.

Stantları gezen protokol üyeleri, ürünleri inceleyerek, emekleri için usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.