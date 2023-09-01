PAZAR ESNAFI ARKADAŞINI VURUP İNTİHAR ETMİŞTİ CİNAYET ANI KAMERADA
Pazar esnafı arkadaşını vurup, intihar etti (3)Samsun'un İlkadım ilçesinde Kemal Yüksel'in akrabası Kadir İş'i başından ve omzundan tabancayla vurup öldürdüğü olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Pazar esnafı arkadaşını vurup, intihar etti (3)
Samsun'un İlkadım ilçesinde Kemal Yüksel'in akrabası Kadir İş'i başından ve omzundan tabancayla vurup öldürdüğü olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel