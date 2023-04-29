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Pazar Belediye Başkanı Yılmaz, deprem bölgesini ziyaret etti

Pazar Belediye Başkanı Yılmaz, deprem bölgesini ziyaret etti

Güncel Haberler

Tokat'ın Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'yı ziyaret etti.

Tokat'ın Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'yı ziyaret etti.

Yılmaz öncülüğünde Malatya'da "Onbeşliler gardaşlarının yanında" sloganıyla depremin ilk günlerinden itibaren günde 12 bin kişilik 2 ay boyunca yemek hazırlanıp depremzedelere ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Yılmaz, depremzedeleri ziyaret ederek, "Allah bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın. Asrın felaketi oldu. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Ziyaretimde Malatyalı kardeşlerimle de sohbet ettim." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel

Erdoğan Yılmaz Kahramanmaraş Malatya Tokat Güncel Haberler

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