Pazar Belediye Başkanı Makam Koltuğunu Öğrencilere Devretti
Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Atatürk İlkokulu öğrencileri Zeynep Nisa Can ve Mehmet Zeki Sarık'a devretti. Öğrenciler başkanlık koltuğunda taleplerini dile getirirken, Pervanlar da tüm çocukların bayramını kutlayarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.
Pervanlar, "Başta şehit ve gazi çocuklarımız olmak üzere tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, her zaman yanlarında olduğumuzu vurguluyorum." dedi.
Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık