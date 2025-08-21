Pavli Panayırı Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, Sultan 2. Abdülhamit'in fermanıyla 1910 yılında kurulan Pavli Panayırı için güvenlik toplantısı düzenlendi. Vali Uğur Turan, panayır alanında alınacak güvenlik önlemlerini değerlendirdi ve panayırın bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan 2. Abdülhamit'in fermanıyla 1910 yılında kurulmaya başlanan ve bu yıl 115'incisi kurulacak Pavli Panayırı kapsamında güvenlik toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, panayır alanı ve çevresinde alınacak güvenlik önlemleri görüşüldü.

Vali Turan, konuşmasında, Pavli Panayırını bir asrı aşkın köklü geçmişiyle milyonların ilgiyle ziyaret ettiğini söyledi.

Panayırın tarihi ve kültürel değerleriyle dikkat çektiğini ifade eden Turan, vatandaşların güvenli, huzurlu ve keyifli bir atmosfer yaşamasını hedeflediklerini belirtti.

Turan, 11-14 Eylül gerçekleştirilecek panayırın bölge halkına ve Trakya'ya hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
