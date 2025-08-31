Patrik Mor İğnatius II. Efrem Kerim Midyat Belediyesini Ziyaret Etti

Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim, Midyat Belediyesini ziyaret etti.

Patrik Kerim, ziyarette beraberindeki heyetle Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile görüştü.

Kerim ve beraberindeki heyeti dinler ve diller kenti Midyat'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, tüm imkanlarını seferber ederek en ücra noktalara kadar hizmet götürdüklerini belirtti.

Patrik Kerim, daha önce de ilçeye geldiğini, aradan geçen sürede büyük değişim ve gelişim yaşandığına dikkati çekerek, yapılan hizmetleri takdirle karşıladığını ifade etti.

Kerim, gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.

Şahin, ziyarette Kerim'e plaket ile cami ve kilisenin yan yana yer aldığı tablo takdim etti.

Ziyarette Kerim'e Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş, Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Grigoriyos Melki Ürek, İstanbul Süryani Metropoliti Yusuf Çetin, Hindistan'dan Metropolit Cozef Balli ve Metropolit Markos Abraham ile İsveç'ten Metropolit Bünyamin Ataş ve Metropolit Yuhanun Lahdo ile Süryani vakıf ve dernek yöneticileri eşlik etti.