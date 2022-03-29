Patrik Bartholomeos Polonya'da Ukraynalı mültecilerle bir araya geldi

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Polonya'yı ziyareti sırasında Ukraynalı mültecilerle bir araya geldi.

Bartholomeos, basına yaptığı açıklamada, doğrudan Rusya ifadesini kullanmadan "Bu acımasız işgalin, Ukrayna halkı ve tüm dünya için ne kadar yıkıma yol açtığını hayal etmek imkansız."dedi.

Ukraynalılarla dayanışmanın, "dünyada kötülüğün ve karanlığın üstesinden gelmenin tek yolu" olduğunu dile getiren Bartholomeos, ziyareti sırasında Polonya Başpiskoposu Stanislaw Gadecki ile de görüştü.

Gadecki, görüşmeden sonra, "Rusya'nın işgalinin yüzlerce çocuk, yaşlı, kadın ve düşmanlıklarla hiç ilgisi olmayan erkekler dahil binlerce masum insanın ölümüyle sonuçlandığını" belirterek "Rusya'nın birçok eyleminin soykırımın ayırt edici özelliklerini taşıdığını" açıklaması yaptı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve First lady Agata Kornhauser-Duda, dün Polonya'yı ziyaret eden Patrik Bartholomeos ile bir araya gelmişti.