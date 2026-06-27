Ağrı'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu motosikletin üzerine devrilen tırın neden olduğu zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Bitlis-Ağrı kara yolu Kazanbey köyü mevkisinde büyükbaş hayvan yüklü 06 DT 6509 plakalı tır, 04 P 1463 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tır, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin üzerine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.