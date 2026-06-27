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Ağrı'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ağrı'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu motosikletin üzerine devrilen tırın neden olduğu zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Bitlis-Ağrı kara yolu Kazanbey köyü mevkisinde büyükbaş hayvan yüklü 06 DT 6509 plakalı tır, 04 P 1463 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin üzerine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / İdris Emre Savman
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