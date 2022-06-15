Patnos'ta tiyatro gösterisinden elde edilen gelirle anaokullarının ihtiyaçları giderilecek Patnos ilçesinde sergilenen tiyatro gösterisinden elde edilen gelir, ana sınıfı ve anaokullarının ihtiyaçlarında kullanılacak. Patnos ilçesinde sergilenen tiyatro gösterisinden elde edilen gelir, ana sınıfı ve anaokullarının ihtiyaçlarında kullanılacak. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Patnos Meslek Yüksekokulu Açılsın Perde Tiyatro Kulübünce "İki Efendinin Uşağı" adlı tiyatro gösterisi düzenlendi. Öğretmenler, akademisiler ve ilçedeki basın mensuplarının da oynadığı 3 perdeden oluşan tiyatro gösterisinden ele edilen gelirle, anaokulları ile ana sınıfların ihtiyaçları giderilecek. Tiyatro oyununu, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya, Patnos Ağır Ceza Başkanı Muhammed İlkbal Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kurt, Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir, basın mensupları ve vatandaşlar izledi. AA / İdris Emre Savman - Güncel Hisarcık Patnos Ağrı Güncel Haberler

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