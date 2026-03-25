Haberler

Paşinyan'dan kalpli günaydın videoları: Ülke lideri değil sanki fenomen

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın komşu ülkesinde savaş devam ederken yaptığı ilginç paylaşımları dikkat çekiyor. Yemek yediği videoların ardından Paşinyan bu sefer de "kalpli günaydın" videoları paylaşmaya başladı. Paşinyan'ın bu içerikleri bir ülke liderinden çok fenomen imaj çizdiği yönünde yorumlandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medyayı kullanma biçimiyle dünya liderlerinden ayrışmaya devam ediyor. Son dönemde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Paşinyan, siyasi gelişmelerin yoğun olduğu bir süreçte dikkat çeken görüntüler ve mesajlar paylaştı.

Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü, bölgedeki tansiyonun yükseldiği bir dönemde Paşinyan’ın otobüste yemek yediği görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. İran ile kara sınırı bulunan Ermenistan’ın liderinin bu tarz gündelik paylaşımları, siyasi atmosferle tezat oluşturdu.

HER SABAH "KALPLİ GÜNAYDIN" MESAJI

Paşinyan’ın son dönemdeki en dikkat çeken alışkanlıklarından biri ise her sabah çektiği videolar oldu. Başbakan, eline telefon alarak Ermenistan halkını kalp işareti yaptığı “günaydın” videolarıyla selamlıyor. Bu paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, farklı yorumları da beraberinde getirdi.

LİDERDEN ÇOK "FENOMEN" İMAJI

Paşinyan’ın bu tarz içerikleri, izleyenler tarafından bir devlet adamından ziyade sosyal medya fenomenlerini andıran bir iletişim dili olarak değerlendirildi. Bölgedeki kritik siyasi gelişmelere rağmen sürdürülen bu “sevgi temalı” paylaşımlar, kamuoyunda dikkat çekici bir iletişim stratejisi olarak öne çıktı.

YEMEK VİDEOLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kalpli günaydın videolarından önce Paşinyan'ın otobüste yemek yediği anlara ilişkin paylaşımları da dikkat çekmişti. Savaş sürerken ülke liderinin bu tarz paylaşımlar yapması tepki çekmişti. 

Yakupcan Aydemir
Haberler.com
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi

Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi

Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı

Savaşın kazananı Rusya oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim, İran savaşını örnek gösterdi: Nükleer silahlardan vazgeçmemekte haklı çıktık

Savaş devam ederken Kim'den dikkat çeken mesaj: Biz haklı çıktık
İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir

İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir
Ester'den karşısına çıkanları şoke eden hareket

Ünlü isimden karşısına dikilen genci şok eden hareket

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz
Kim, İran savaşını örnek gösterdi: Nükleer silahlardan vazgeçmemekte haklı çıktık

Savaş devam ederken Kim'den dikkat çeken mesaj: Biz haklı çıktık
Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia

Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Listede kimler yok ki