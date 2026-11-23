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Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan, yeni anayasa taslak metninin yayımlanmasının ardından ulusa seslendi.

Paşinyan, ulusa sesleniş konuşmasında, yeni anayasa taslağının kişilere veya hükümete ait olmadığını, Ermenistan halkının devlet üzerindeki egemenliğini esas aldığını belirterek, metinde halkın devletin kurucusu ve iktidarın kaynağı olarak tanımlandığını vurguladı.

Ermenistan Cumhuriyeti'nin kuruluş amacının halkın güvenliğini, özgürlüğünü ve refahını sağlamak, kimliğini korumak ve insan hak ve özgürlüklerini güvence altına almak olduğunu dile getiren Paşinyan, taslağın bu hedefler doğrultusunda hazırlandığını ifade etti.

Paşinyan, yeni anayasa taslağının yalnızca hukuki düzenlemeler içermediğini, aynı zamanda yeni bir devlet modelini ortaya koyduğunu vurgulayarak, bu modeli "Dördüncü Cumhuriyet" olarak adlandırdıklarını söyledi.

Dördüncü Cumhuriyet'in Üçüncü Cumhuriyet'ten farkını "çatışmanın olmaması" şeklinde açıklayan Paşinyan, çatışma siyaseti nedeniyle göç veren ülkenin zayıfladığı ve geçmişte iktidarda bulunan çevrelerin "Büyük Ermenistan" söylemini kullanarak ülkeyi yağmaladığı değerlendirmesinde bulundu.

Yargı sisteminin de oligarşinin etkisinden kurtarılması gerektiğinin altını çizen Paşinyan, yeni anayasanın amaçlarından birinin yargıyı halka geri vermek olduğunu kaydetti.

2018'deki Kadife Devrim ile iktidarın halka geri verildiğini ifade eden Paşinyan, yeni anayasanın kabul edilmesiyle devletin ve barışın da halka iade edileceğini dile getirdi.

Yeni anayasa taslağının 8. maddesinde dış politikanın amacının barışı sağlamak olarak belirlendiğine işaret eden Paşinyan, bunun 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'nin çatışma mantığından vazgeçilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Paşinyan, Ermenistan'ın gelecekteki konumuna ilişkin hedeflerini, "Amacımız, Ermenistan'ı 'Barış Kavşağı'na' dönüştürmektir. Aynı zamanda devlet sınırlarının ve uluslararası alanda tanınmış topraklarının dokunulmazlığını kendi başına koruyabilecek orduya sahip bir ülke haline getirmektir." şeklinde açıkladı.

Karabağ meselesinde eskiden yapılan müzakere sürecinin ve Azerbaycan'la ihtilafın Ermenistan'ı devlet olma niteliğini kaybetmenin eşiğine getirdiğini vurgulayan Paşinyan, "Yeni anayasanın kabul edilmesinin ardından yalnızca Azerbaycan ile barış anlaşmasını imzalayıp onaylamakla kalmayacağız, aynı zamanda kurumsallaşmış, kalıcı ve geri döndürülemez barışa da sahip olacağız. Bu, hem barışa hem bağımsızlığa, hem barışa hem devlete sahip olacağımız için emsalsiz ve tarihi bir durumdur." dedi.

Paşinyan, geçmişte barış ile devletin birbirine karşıt seçenekler gibi sunulduğu ancak bugün Ermenistan'ın hem barışa hem de bağımsızlığa sahip olma imkanına kavuştuğu değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetin bu süreci engellemek istediğini savunan Paşinyan, anayasa taslağının referanduma sunulması için muhalefete çağrı yaptı.

Paşinyan, referandumda anayasa taslağının reddedilmesi halinde başbakanlıktan istifa edeceğini, kabul edilmesi halinde ise bir sonraki seçimlerde başbakan adayı olmayacağını açıkladı.

Kaynak: AA