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Paşinyan: Azerbaycan ve Türkiye ile iletişim kanallarını açıyoruz

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ŞİÖ toplantısında çok kutuplu dış politika izlediklerini belirterek, Azerbaycan ve Türkiye ile devletlerarası iletişim kanallarını açmak için çalıştıklarını söyledi ve TRIPP projesinin bölgeye fayda sağlayacağını ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye ile devletlerarası iletişim kanallarını açmak üzere çalıştıklarını söyledi.

Paşinyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) +" formatındaki toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan Paşinyan, uluslararası toplumda dünyanın çok kutuplu olması gerektiğini, istikrar ve barışın sağlanmasında neredeyse tek güvenilir yolun bu olduğunu belirtti.

Paşinyan, küçük bir devlet olan Ermenistan'ın çok kutuplu bir dünyanın şekillenmesine "dengelenmiş ve dengeleyici dış politika" olarak adlandırdıkları çok kutuplu bir dış politika izleyerek katkı sunduğunu ifade etti.

Yürüttükleri bu politikanın temel amacının Ermenistan'ın egemenliğini ve bağımsızlığını korumak ve güçlendirmek olduğunu vurgulayan Paşinyan, komşu ülkelerle ilişkilerini de değerlendirdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "?İran ve Gürcistan ile dostane ilişkilerimizi derinleştirmenin yanı sıra, diğer iki komşumuz Azerbaycan ve Türkiye ile devletlerarası ilişkiler kurma yolunda ilerliyoruz. Bu durum, 8 Ağustos 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın desteği ve katılımıyla Ermenistan ile Azerbaycan arasında sağlanan barış sayesinde daha somut bir hal almıştır. ?Şimdi Azerbaycan ve Türkiye ile devletlerarası iletişim kanallarını açmak üzere çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası"na (TRIPP) da değinen Paşinyan, "?TRIPP, sadece Hazar Denizi'ni Akdeniz'e bağlayarak Doğu'dan Batı'ya değil, aynı zamanda Basra Körfezi'ni Karadeniz'e bağlayarak Güney'den Kuzey'e de yeni ulaşım imkanları sunacaktır. Dolayısıyla projenin hayata geçirilmesinden bölgedeki tüm ülkeler fayda sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: AA
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