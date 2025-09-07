Pasinler'de Evde Göçük: Anne ve İki Çocuk Ağır Yaralı

ERZURUM'un Pasinler ilçesine bağlı kırsal Porsuk Mahallesinde bir evde göçük meydana gelmesi sonucu anne ile 2 çocuğu ağır yaralanırken, 3 kişi ise olayı yara almadan atlattı.

Olay, akşam saatlerinde kırsal Porsuk Mahallesi çobanı Hamit Kara'ya ait evde meydana geldi. 4 kişilik Kara ailesiyle 2 misafirin bulunduğu evde göçük yaşandı. Göçük altında kalanlara çevredekiler müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göçük altından çıkarılan anne ile 2 çocuğunun durumunun ağır olduğu belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Evde olan diğer 3 kişinin ise olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.