Haberler

Pasinler'de Evde Göçük: Anne ve İki Çocuk Ağır Yaralı

Pasinler'de Evde Göçük: Anne ve İki Çocuk Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Porsuk Mahallesi'nde bir evde meydana gelen göçükte, anne ile iki çocuğu ağır yaralanırken, üç kişi yara almadan kurtuldu. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ERZURUM'un Pasinler ilçesine bağlı kırsal Porsuk Mahallesinde bir evde göçük meydana gelmesi sonucu anne ile 2 çocuğu ağır yaralanırken, 3 kişi ise olayı yara almadan atlattı.

Olay, akşam saatlerinde kırsal Porsuk Mahallesi çobanı Hamit Kara'ya ait evde meydana geldi. 4 kişilik Kara ailesiyle 2 misafirin bulunduğu evde göçük yaşandı. Göçük altında kalanlara çevredekiler müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göçük altından çıkarılan anne ile 2 çocuğunun durumunun ağır olduğu belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Evde olan diğer 3 kişinin ise olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ankara'da çöp dolu evden yayılan kötü koku mahalleyi ayağa kaldırdı

Bu evin önünden dahi geçmek cesaret istiyor! Mahalleli illallah etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi

Savcı katilinin babası cinayetin perde arkasını anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.