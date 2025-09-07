Haberler

Pasinler'de Çökme: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir toprak evin damının çökmesi sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları başlattı.

Porsuk Mahallesi'ndeki toprak evin damının çökmesi sonucu, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Enkaz altında kalanlardan bazıları kendi imkanlarıyla çıktı, bazıları da ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kerimhan Kara (6) ve Sudenaz Kara (11), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
