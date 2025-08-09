Paşalimanı Adası'nda Yangın: 20 Dönümlük Alan Zarar Gördü

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Paşalimanı Adası'nda çıkan makilik yangını, 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BALIKESİR'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'ndaki makilikte çıkan yangın, 2 saat süren çalışma ile söndürüldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.Yangın, saat 07.00 sıralarında Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda bulunan Poyrazlı Mahallesi'ndeki makilikte çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark edenlerin ihbarıyla adaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalle sakinleri de traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından alevler söndürüldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

