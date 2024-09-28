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Darıca'da Parkta Tartışma: İki Kişi Silahla Yaralandı

Darıca'da Parkta Tartışma: İki Kişi Silahla Yaralandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir parkta çıkan tartışmada S.S. adlı kişi, iki kişiye tabancayla ateş açtı. E.K. gözünden vurulurken, diğer yaralı E.K. ayağından yaralandı. E.K.'nın durumunun ağır olduğu belirtilirken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde S.S., bir parkta çıkan tartışmada 2 kişiyi tabancayla vurdu. Merminin gözüne isabet ettiği E.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi, Şehit Hasan Hüseyin Günay Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, S.S. ile E.K. ve E.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.S.'nin tabancayla ateş açması sonucu E.K. gözünden, diğer E.K. ise ayak bileğinden vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, gözünden vurulan E.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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