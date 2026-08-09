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Bolu'da Parkta Voleybol Direği Çocuğun Üzerine Devrildi

Bolu'da Parkta Voleybol Direği Çocuğun Üzerine Devrildi
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Bolu'da 10 yaşındaki M.A.A., parkta top oynarken tırmandığı voleybol direğinin kopması sonucu üzerine devrilmesiyle başından yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun amcası, direğin sağlam yapılmadığını öne sürerek yetkililere tepki gösterdi.

BOLU'da parkta oynayan M.A.A.'nın (10) üzerine voleybol direği devrildi. Başından yaralanan çocuk sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Aktaş Mahallesi Edalı Sokak üzerinde bulunan çocuk parkında meydana geldi. M.A.A., park içerisindeki sahada top oynarken, voleybol filesi direğine tırmanmak istedi. Çocuğun tırmandığı direk koparak üzerine devrildi. Direğin altında kalan çocuk, başından yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilen M.A.A. tedavi altına alındı.

'BAŞKA BİR ÇOCUĞUN BAŞINA GELMESİN'

Küçük çocuğun amcası Özcan Ayvaz, voleybol direğinin sağlam yapılmadığını iddia ederek, "Burada top oynarken, direğe tırmanmış çocuk. Tırmandığı gibi devriliyor ve kafasına geliyor. Şu an hastanede yatıyor. Durumu iyiye gidiyor. Kırık var, dikiş atacaklar. Bu işi yapamıyorlarsa yapana bıraksınlar. Çocuk bu direğe de tırmanır, başka hatalar da yapar. Bunların önlemlerini alsınlar. 2-3 tane puntoyla olmaz bu iş. Koca direk, bir bağlantı atıyorsan içine de bağlantı koyacaksın." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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