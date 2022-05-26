Parkta 'borç' kavgasında bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı - Haberler

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Parkta 'borç' kavgasında bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı - Bülent Tatoğulları - Güncel
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Parkta 'borç' kavgasında bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı

ANTALYA'da Zafer Aysan (41), parkta borç nedeniyle çıkan kavgada Y.A. (42) tarafından bıçaklanarak, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da Zafer Aysan (41), parkta borç nedeniyle çıkan kavgada Y.A. (42) tarafından bıçaklanarak, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'ndaki Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Borç meselesinden husumetli olan Zafer Aysan ile Y.A., parkta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Y.A., Aysan'ı karın boşluğundan bıçakladı. 3 bıçak darbesi alan Aysan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnşaatlarda işçilik yapan, 2 çocuk babası Aysan'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Y.A. ise polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Y.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

Sakarya, Kepez, Borç, Güncel, Haberler

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